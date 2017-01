La dirección regional de Podemos ha solicitado este lunes formalmente, mediante un escrito registrado en el Cabildo de Gran Canaria y dirigido al presidente insular, Antonio Morales, el pase del vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, Juan Manuel Brito, al grupo de los no adscritos. Ante este escrito, Morales no se puede esconder tras artilugios retardatorios legales, ya que no puede tener dos varas de medir, y el escándalo Brito, es demasiado fuerte para que todo un presidente de un Cabildo, opte por jugar al escondite de la legalidad.