El consejero expulsado de Podemos en el Cabildo grancanario, Juan Manuel Brito, tiene que tener una buena defensa tras las acusaciones aparecidas hoy en Canarias Ahora, sobre el presunto pucherazo que realizó en las primarias de la formación morada que ganó, y si no tiene una buena defensa, tiene que presentar su dimisión. Y es que ahora, lo que importa no es si su expulsión es legal o no lo es, lo que importa es si fue capaz de hacer trampas para ser el candidato al Cabildo, y si hizo trampas, tiene que coger la puerta y no aferrarse a un cargo al que presuntamente llegó siendo tramposo, y no vale Lo de que otros hacen lo mismo, porque su discurso no era ese.