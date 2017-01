El Consistorio marinero celebró el primer pleno de lo que la portavoz popula califica como nueva etapa, y lo que se decide sorpresas pues no hubo, ya que el pleno transcurrió tal y como se esperaba, que no es otra cosa que la oposición tomando las riendas. Y es que los cinco ediles populares y los no adscritos, hicieron piña dejando sobre la mesa la mayoría de los asuntos, aunque los mandamases no se quedaron cortos, devolviendóla en eso de que la Ley merma los derechos de los ediles no adscritos. El patio político marinero está muy animado, y visto lo visto nos da que vamos a tener plenos en la villa a cada rato.