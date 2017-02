Se lo han puesto difícil, muy difícil, pero Juan José Cardona se mantiene en su intención de presentarse a la presidencia del PP isleño, y además de mantenerse, no afloja. Así, el candidato no pierde oportunidad para cuestionar al actual presidente regional, Asier Antona, al que acusa de utilizar el aparato de PP canario para consolidar su Presidencia de cara al próximo Congreso . Se podrá estar de acuerdo o no con Cardona, pero con eso de no morderce la lengua y enfrentarse al aparato del partido, está contribuyendo a que el PP se menee y falta hacía de ese meneo.