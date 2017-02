Si en estos días comentábamos la jartada de nombramientos en el Gobierno canario, hay que decir que en el Cabildo grancanario no se quedan atrás, porque no paran de enchufar a los suyos o al menos, intentar enchufarlos. Así, en estos días, la pata socialista en la Casa Palacio ha intentado meter a una de las suyas, a Guacimara Medina, exalcaldesa de Artenara, y bien colocadita en el PSOE ya que siempre le buscan un carguito. Lo han intentado ya que los técnicos han paralizado el nombramiento por no ajustarse al pérfil que se buscaba.