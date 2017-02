A Juan Manuel Brito, ya exconsejero cabildicio, no le quedaba otra que presentar su renuncia al acta y dar paso al siguiente de la lista del partido con el que se presentó a las elecciones, Podemos. Y es que Brito, se llenó la boca con ese discurso tan de la formación morada de que hacen política distinta y que no son la casta, por lo que para ser coherente con ese discurso con el que consiguió muchos votos, no le quedaba otra que dimitir ya que ese era el único camino que tenía. Se hizo el remolón, es verdad que se lo hizo, pero al final dimitió y es lo que cuenta, porque otros de la casta siguieron en sus puestos, y siguieron con apoyos de los que ahora exigían la dimisión de Brito.