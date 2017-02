Los mandamases galdenses podrán utilizar la reunión con los opositores como una buena jugada para trasladar a la opinión pública que informar, informaron, lo que es verdad, pero sin obviar que informaron de lo que quisieron pero no de lo que interesaba. Y por ello, los opositores no desisten en su empeño en obtener la información que damandan, como informes, contratos, nombres, etc, esas cosas de las que no se informa y si no se informa por algo será.