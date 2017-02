La exalcaldesa mariana se mostró muy molesta en el pleno por el comunicado que se leyó, remitido por la representación sindical del personal funcionario y laboral del Consistorio, y llegó a manifestar que esos representantes no eran nadie para decirle cómo tenía que hacer su trabajo en la oposición municipal. Lo que pasa es que los representantes sindicales no le dijeron como tenía que hacer su trabajo, sino que se defendieron de las múltiples acusaciones de enchufismo que ha vertido la ex, y si ella puede hacerlas, ellos también tienen derecho a defenderse de las mismas. Es lo que hay.