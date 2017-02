Este sábado se celebró el congreso de los populares, que como noticia más relevante ha dado que María Dolores de Cospedal sigue como secretaria general. Sí, sigue en el cargo a pesar de los despidos en diferidos y otros tropiezos, como el de asumir la corrupción pidiendo perdón para liquidar la historia. En fín que el PP sigue en las mismas, pero eso no importa, ya que lo que importa es el debate abierto y transparente en Podemos, dónde no hay ni trampa ni cartón, pero está entretenido. Lo de la condena de los cabecillas de la Gurtel en Valencia es una minucia, que ni despeina al partido gobernante, a pesar del tufillo que suelta estos asuntos, a los que tan vinculado está, guste o no guste.