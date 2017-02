Está claro que los mandamases galdenses no calibraron en esa apuesta que han hecho por concentrar los actos carnavaleros en la plaza de Santiago en esta ´época del año, ya que esa apuesta ha resultado ser riesgosa y peligrosa. Y lo es porque el temporal de este fin de semana ha podido con el escenario y hay que dar gracias de no lamentar desgracias personales. Solo cabe esperar que sean más conscientes de lo que tienen entre manos y que aprendan que hay decisiones que tienen que calibrar muy bien calibradas.Los planes de seguridad existen para algo, y no solo para presumir de que se tienen.