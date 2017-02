El nuevo consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, tiene claro que a él no lo van a coger en eso de anunciar fechas para la apertura de la primera fase de la carretera aldeana para luego incumplir los anuncios. Vamos, que el consejero ha aprendido de los errores de sus atencesores, y se cura en salud en eso de prometer lo que no se debe prometer. Por ello, no da fechas y por lo menos así, no se crean falsas esperanzas lo que tampoco está mal.