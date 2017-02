Un ciudadano común espera de la administración que está a su servicio que por lo menos tenga buenas formas y que sea diligente con las quejas se presentan. Pero resulta que en el Cabildo grancanario se llevan por la prepotencia administrativa y no por las buenas formas, según nos comenta una vecina de Gáldar, que no tiene otro camino que el de denunciar al Cabildo, ya que su propiedad ha resultado afectada por una infraestructura de la que la Institución insular es la responsable.Ha sido el no por el no, por lo que a la afectada no le queda otra que la vía judicial, pero eso sí, ella lo pagará de su bolsillo y el Cabildo con el dinero de todos.