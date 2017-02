Molesta al regidor mandamás que los opositores abusen de turnos oratorios que por lo visto no corresponden, pero viene a resultar que cuando se preguntan cosas sustanciosas a los mandamases, estos no responden. Ha pasado con el polémico asunto de la Swap, en los que los mandamases dan la callada por respuesta, ya que no lo único que hacen es remitir a la demanda interpuesta, pero de lo demás, de lo que es la enjudia del asunto, de eso se niegan a dar información alguna.