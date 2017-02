El edil de Unidos por Gran Canaria, Aladino Suárez, protagonizó este lunes, una protesta silenciosa, y bien silenciosa. El edil acudió a la comisión informativa plenaria, con la boca tapada, para que después, el regidor mandamás, no lo ataque en los plenos, diciendo que abusa de la generosidad mandamás, hablando en comisiones en las que no le corresponde hablar. Así, el edil para no molestar al mandamás de los mandamases, acudió calladito, con la boca bien tapadita, para que el regidor se quede bien tranquilito.