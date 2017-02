No son conocedores de una oleada de robos, pero si tienen constancia de dos hechos puntuales. Por lo visto, dos hechos puntuales en la misma zona no es preocupante, como tampoco lo es los hechos puntuales que se producen en otras zonas del municipio, ya que si preocuparan, estos asuntos se tomarían con más seriedad y no con el afán de dejar en mal lugar a quien se preocupa de las quejas vecinales, que haberlas las hay.