Los mandamases galdenses han contestado a la petición del edil socialista, Antonio Mateos, sobre el incremento de seguridad en la calle Maninidra, y la respuesta mandamás no tiene desperdicio alguno. Dicen por escrito los mandamases, que la policía local no es conocedora de la oleada de robos en esa zona, y que tampoco es conocedora la Guardia Civil de Guía. Y claro como lo que pasa no se conoce, pues pasa lo que pasa.