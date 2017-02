Resulta que el consejero insular de Obras Públicas, Ánge Víctor Torres invitó al alcalde de Moya a visitar la obra que se está ejecutando en la carretera de San Felipe. Es verdad que el tramo afectado pertenece a Moya, pero no es menos cierto que los vecinos más afectados son de Guía, por lo que resulta muy feo que el consejero no haya tenido a bien invitar al regidor guiense a la citada visita. Debe ser que el consejero no le gustó que el alcalde de Guía saliera a la palestra a demandar la obra, y si esto es así, el consejero insular queda retratado y de una manera muy fea.