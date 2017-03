A peor la mejoría se puede decir del tripartito cabildicio ya que después de la que se armó con el exconsejero Juan Manuel Brito, elGobierno insular no ha logrado solucionar la crisis. El presi Morales ha frenado a redistribución de las áreas de gobierno que corresponden a los cuatro consejeros de Podemos ante el rechazo de Nueva Canarias y del PSOE a la propuesta anunciada el lunes por la dirección del partido morado, una decisión que no sentará nada bien a la dirección de Podemos. Así las cosas no es extranar que este asunto termine con la salida de los morados del Gobienro insular.