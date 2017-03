El entierro de la sardina del carnaval galdense se le va de las manos a los mandamases, visto lo visto el pasado viernes. Muy poca gente disfrazada y mucha juventud sin disfrazarse meneando el esqueleto detrás de una de las carrozas. Si en la Romería de Santiago no se deja pasar a quien no esté convenientemente vestido, pues también tendría que pasar lo mismo en este acto carnavalero,, pero claro, como lo que importa es el disfrute personal de algunos y no la conservación de la tradición festiva, el entierro de la sardina está como está, a peor cada año.