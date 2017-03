Seguimos con la venda en los ojos, sin querer ver que como sociedad tenemos muchas asignaturas pendientes en lo que a la mujer se refiere. Seguimos manteniendo estereotipos sociales que discriminan a la mujer y lo que es más grave, no hemos conseguido avanzar en la eliminación de la violencia machista. Un hombre se cree con derecho a golpear a una mujer, a pagarle menos por su trabajo, etc, y los discursos de algunos políticos y de buena parte del sacerdocio católico, no ayudan en nada.