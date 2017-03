Los mandamases galdenses han recibido otro tirón de orejas judicial por despido improcedente, pero ellos siguen a lo suyo. No es la primera vez que pasa ni será la última dado que en el Guanartamento se gobierna a golpe de calentón, sobre todo en lo que se refiere a los despidos del personal municipal. Que me llevas la contraria pues privatización de servicio que te pego, con descalificaciones varias y diversas hacia el personal de por medio. En los últimos años esta historia se repite y se repite y como no hay propósito de enmienda, se seguirá repitiendo.