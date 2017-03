Otra cosa no, pero el Gobierno canario dejó claro desde un principio, cuando se planteó lo del enlace viario del centro comercial cerrado galdense, que ellos no pondrían un duro para la citada vía. Han pasado los años, y el ejecutivo autonómico se mantiene en sus treces en eso de no poner perras y además le endosan al Cabildo la búsqueda la financiación, por lo que está claro, que si quieren carretera que la pague quien la quiere, pero del dinero autonómico que se olviden.