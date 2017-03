La Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 de Spanair ha emitido un duro comunicado este miércoles después de que el martes el Senado rechazara crear una comisión de investigación del accidente, gracias a los votos del PP y del PSOE. En el comunicado dicen "no queremos oír nunca más sus falsas condolencias ni tampoco hablen de dignidad, se olvidaron de lo que significa", Si unos están a favor de que no se invistigue, los otros tienen derecho a mostrar su desacuerdo por esta negativa, poniendo sobre la mesa la hipocresía, de los que cuando les conviene hacen comisiones de investigación, y cuando no conviene, estas comisiones no se tienen que hacer. Es lo que hay. Lo mismo cuando conviene, a unos y a otros, que en eso son igualitos.