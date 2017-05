Echando humo, literalmente, estaban los organizadores de la feria de ganado de San Isidro de Gáldar, ya que las medidas de seguridad, colocar recipientes con piedras para impedir ataques terroristas, impidieron que ganaderos que iban a participar en la feria no pudieran hacerlo y se marcharan. Atentados terroristas no hubieron y no precisamente por esas medidas de seguridad. Lo que sí hubo fue ganaderos a la fugar por impedimentos, y como sigan así, con esas medidas lo único que conseguirán es cargarse las fiestas, porque una cosa es la seguridad y otra poner impedimentos, que no impiden atentados y si particpación.