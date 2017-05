Se salió de madre el edil no adscrito marinero, Javier Gil, en el pleno de este martes, con esa acusación repetitiva de que los mandamases, en minoría, pero mandamases, mataban cabras. Así que imagínensen al regidor marinero y compañeros gobernantes, escopeta al hombro por la villa, y cabra que ven, cabra que matan según se deduce de la intervención del edil no adscrito, al que le falla la memoria a conveniencia, ya que se sepa, él votó a favor de la moción de los mandamases sobre el tema de la matanza de cabras, con la que se reflejaba la postura gubernamental marinera sobre este asunto, y que se sepa, no había escopeta alguna para influir en ese voto.