Lo de los concejales no adscritos en el Consistorio marinero, es demagogia pura y dura, y lo es ya que no se puede argumentar en el pleno que los madamases renuncien a sueldos para pagar el desfase en la tasa de depuración, cuando ellos estuvieron cobrando esos sueldos. Y además de cobrar esos sueldos que ahora no les gusta que cobren otros, aprobaron en su día la modificación de la tasa de depuración de aguas de la que reniegan, por lo que estos golpes de pecho que se dan con tanto sentimiento, no es sino demagogia pura y barata.