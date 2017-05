La militancia socialista habló este domingo y lo hico con contundencia que no deja lugar a dudas, ya que el gran derrotado, por el voto militante, es el denominado aparato oficial del partido, que ya no es que esté alejado de la sociedad, sino que está muy alejado de su propia militancia. En estas primarias del PSOE, ha ganado Pedro Sánchez, al que ya apodan “ el renacido”, pero el gran ganador ha sido el cabreo de los militantes, que han dejado muy claro y para se tenga muy presente de cara al futuro, que con ellos no se juega.