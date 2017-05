El día después de las primarias socialistas, ha dejado claro que por estas ínsulas hay más de un cargo que no quiere entender que es lo que ha pasado, y hablamos de algún que otro cargo cercano al ganador Pedro Sánchez. Y es que más de uno se piensa que como los militantes votaron a Pedro, pues ahora en cascada, se votará a los cercanos en las distintas comunidades autónomas, pensando que el aparato oficial, que ahora queda en manos del nuevo secretario general, seguirá manejando voluntades electorales internas, por lo que insistimos, no lo quieren entender o lo que es peor, no tienen entenderas suficientes para entenderlo.