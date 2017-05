Están muy contentos en Nueva Canarias, ya que según ellos dicen mismamente, han arrancado unos cuantos millones al Gobierno nacional para estas ínsulas, y por lo tanto, darán su voto afirmativo al presuùesto nacional. Ellos, igual que sus ex de la coalición nacionalista de toda la vida, no miran ni se detienen en si esos presupuestos son los que necesita este país, ni falta que les hace, venden el voto por dinero para estas islas, que llegará o no, que esa es otra, y lo demás se las trae al pairo a los nacionalistas nuevos y viejos, que en eso son iguales.