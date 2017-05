Los socialistas de esta ínsula celebraron este sábado su congresillo, en el que no hubo sorpresas, ya que hubo lista única, consensuada entre vecencedores y perdedores de las últimas primarias nacionales. Aunque no hubo sorpresas, el congrensillo insular socialista sirvió para que en los pasillos se intercambiaran opiniones sobre la elección del secretario general regional, y según nos dicen, todos los comentarios eran favorables a un nombre, que no es precisamente el de Ángel Víctor Torres.