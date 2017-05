La intención de Mariano Rajoy era la de declarar através de plasma en el caso Gürtel, librándose así de pisar los juzgados y de dar la cara en persona. Mariano es muy dado a no dar la cara y a utilizar el plasma para evadir situaciones incómodas, pero esta vez no se librará, ya que el juez le ha dicho que eso del plasma no viene a cuento, y que lo quiere es cuchar en persona, y muy en persona.