La dejadez municipal galdense en lo que a la limpieza cotidiana de zonas estratégicas del municipio que no están concentradas en el entorno de la plaza de Santiago, no es de ahora sino que viene desde hace tiempo. Es como si teniendo las calles centrales limpias, el resto no importa, lo que da idea de la corta visión de miras de los mandamases, a los que no les entra en cabeza que hay zonas por la que transitan muchos vecinos y ciudadanos a diario, que están de pena, y es hora de que se pongan manos a la obra para arreglar esta sucia situación, ya que si no les importa los ciudadanos, pues que por lo menos les importe la mala impresión que se llevan lo que vienen de fuera.