El consistorio galdense quiere nuevo centro ambulatorio para estrenar, y desde la consejería regional de Sanidad se está dispuesta a aceptar el deseo municipal galdense. Como parece ser que hay acuerdo entre las partes, solo cabe esperar que no pase lo mismo con las obras de ampliación del centro de salud galdense, que fueron un ver y no ver. Además hay que tener en cuenta que si es el Consistorio el que tiene que poner el terreno, pues que no pase lo mismo que con el terreno del nuevo instituto.