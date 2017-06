Nos comunican vecinos de Marmolejos en Gáldar que llevan tiempo esperando por una solución al problema que tiene, ya que se está realizando el cerramiento de unos terrenos, y habían acordado con el Ayuntamiento, un espacio para que los coches puedan maniobrar. Los vecinos afectados están decepcionados, porque la solución prometida no llega, y ellos según aseguran no pueden llegar en coche hasta sus casas, porque se sienten abandonados y con un ayuntamiento que no cumple sus promesas