Prueba de estas actuaciones cuestionables por parte de las propias administraciones en los espacios naturales, es la obra que se está ejecutando en el parque de Tamadaba y que está dando mucho que hablar y no para bien. Y es que eso de asfaltar una carretera en medio del pinar, como si fuese una vía normal, a todas luces, no es la mejor solución para salvaguardar un espacio que debe estar siempre en las mejores condiciones pero que con este tipo de obras, no lo está.