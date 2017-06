Andan preocupados en la sanidad pública isleña por la fuga de médicos, por lo que ahora quieren enmendar el gran error que cometieron a base de recortes y recortes en un sector con el que no se debe jugar. Durante años han permitido que nuestros jóvenes médicos se marcharan por no tener oportunidad en su tierra, y ahora resulta que hacen mucha falta. Nunca es tarde si la dicha es buena, y a ver si aprendemos y en un futuro no se cometen los mismos errores.