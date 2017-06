Andan muy cansados por el barrio costero de La Punta de Gáldar, ya que es más el tiempo en que se quedan sin agua que el que el suministro es normal. Y es que no ganan para averías en la red, ya que cuando no es en un lado es en el otro y hoy toca en una parte y mañana en la otra, para que no escape nadie. Hasta el momento solo se hacen parcheos, para salir del paso, pero una solución definitiva a este problema no se la dan,y los vecinos ya se están quedando sin paciencia ante esta eterna situación.