El emisario submarino de Bocabarranco se hizo en su día y costó una millonada, pero resultó poco apropiado ya que literalmente, no sirvió. Después se barajaron otros proyectos ya que los técnicos consideraron que por Bocabarranco era misión imposible sacar el emisario, y ahora se vuelve a un proyecto en esa zona. Es de esperar que sepan lo que tienen entre manos, ya que como la obra empiece y volvamos a que las mareas se lleven lo que se haga, y al final no sirva, va a caer la del pulpo, que no está la ciudadanía para más despropósitos en esta playa galdense.