Los únicos que tuvieron tablas en eso de debatir con una oratoria aceptable, fueron José Miguel Bravo de Laguna y Carmelo Ramírez, que por lo menos son capaces de hilvanar un discurso se esté o no de acuerdo con el contenido de ese discurso. El resto fue muy decepcionante, incluido el presi cabildicio, que pierde mucho en eso del cara a cara, ya que no tiene la chispa necesaria ni tan siquiera las dotes oratorias que después de tantos años en política, para un debate de estas características, se supone que tiene que tener. Triste, muy triste, este panorama político en el que no hay difrerencias ni para bien ni para mal, entre gobernantes y opositores insulares.