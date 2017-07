La junta directiva del Club de Mayores del casco de Gáldar ha decidido cerrar el centro ya que el conserje está de vacaciones, y los mandamases, que son como son, no cubren la vacante. Dicen desde la junta que ellos no tienen que asumir el trabajo del conserje en sus días de descanso, ya que es un puesto de trabajo y con el paro que hay no se puede ocupar trabajos por la cara, que por lo visto es lo que pretendían desde el Consistorio, es decir, que los mayores se hicieran cargo de las tareas cotidianas del conserje. Resulta increible que unos mandamases que presumen de cuentas saneadas y de ser buenos gestores, no cumplan con cubrir vacantes vacacionales, que es lo debido.