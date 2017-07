Aseguran el nuevo Consejo de Administración de Acude y los concejales marineros no adscritos, que la empresa municipal tiene cedida por acuerdo plenario, la gestión de las instalaciones deportivas, y este aseguramiento está por ver, ya que hay otra versión. Esta otra versión asegura que la gestión está cedida por decreto de alcaldía de la época, no por acuerdo plenario, y si esto es así, pues poco va a tener que rascar el nuevo Consejo y los ediles no adscritos, ya que el alcalde es el qe tiene la facultad de decretar y no el pleno, y es el regidor el que tiene la potestad de revocar decretos y decretar de nuevo.