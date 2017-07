El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se ha mostrado este lunes satisfecho con la gestión de su Gobierno en los últimos dos años. El alcalde presidente como es conocido popularmente y no para bien, está contento con lo hecho en estos dos años, y eso que hasta hace unos meses, no estaba contento ni con la gestión sanitaria ni con las listas de paro, por lo que debe ser que es olvidadizo y no se acuerda de lo que decía hasta hace poco.