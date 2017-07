El diputado Quevedo no votó este martes a favor del techo del gasto fijado por el gobierno nacional del PP, pero tampoco votó en contra, ya que el diputado se abstuvo, y esa abstención jugó a favor de que el PP sacara su propuesta adelante. Así, que lo mismo fue abstenerse que votar a favor, ya que según se dice, la abstención era necesaria para el objetivo gubernamental, así que ahora no vale eso de no estamos de acuerdo, cuando los hechos hablan por si solos.