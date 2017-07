El Tribunal Supremo ha senteciado que la Fiscalía Provincial de Las Palmas se excedió al tratar de acopiar y preconstituir pruebas contra la jueza Victoria Rosell . La sentencia es la que es y deja en muy mal lugar a la fiscalía isleña por decisiones de sus dirigentes, por lo que ya están tardandoen llegar las dimisiones sobre la mesa, porque si no las hay, quien no dimite está poniendo en serio riesgo a una institución que tiene que ser impecable, y que no lo es, por las componedas, presuntamente políticas, de algunos de sus dirigentes.