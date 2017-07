Desde hace tiempo, ya que no es de ahora, se viene demandando una atención municipal sobre la fiesta de La Rama de Agaete, que el anterior Gobierno no quiso dar. Es hora de tomar cartas en el asunto y hacer una campaña de divulgación sobre los valores de esta fiesta, ya que para los vecinos de Agaete, La Rama es un sentimiento, no un botellón, y además tiene aspectos que hay que respetar por todos los que asisten, y si esos aspectos no se enseñan, no se aprenden..