Coalición Canaria puede tener motivos muy serios para negarse a pactar con el PP, a pesar de que los populares son la novia preferida por las fuerzas vivas de la coalición nacionalista de toda la vida. Y esos motivos están en lo que pase en las primarias socialistas isleñas, ya que igual encuentran un novio que sea más de su agrado, y por supuesto, ese novio no pasa por Juan Fernando López Aguilar. En el PP hacen una vez más el primo si no se han dado cuenta de por donde van las verdaderas intenciones de la Coalición, y como no espabilen, una vez más se las llevarán todas por el mismo lado.