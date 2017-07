La Coalición Canaria de toda la vida se niega asumir que ya no es lo que era y que no puede pedir peras al nogal, y los populares isleños no quieren asumir que tienen la sarten por el mango y que pueden hacer de la presidencia de Clavijo un calvario. No están los nacionalistas para imponer, y no están los populares para dejar que una fuerza política que los necesita sí o sí, les imponga la línea del pacto. Así, unos y otros, lo único que demuestran que no están por un pacto a estas alturas de la lesgislatura, e igual no están equivocados, siempre y cuando se tenga en cuenta los juegos en la oscuridad tan propios de la política canaria.