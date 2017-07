El PP isleño se ha cansado del tira y afloja de la coalición nacionalista de toda la vida, y ha dado por rotas las negociaciones, por lo que no desembarcará en el Gobierno regional. Según dicen, no han podido llegar a acuerdos, lo que es difícil de creer, ya que ambos los dos suelen estar de acuerdo en muchas cosas, y por lo tanto se quedan en la oposición. Como la coalición no pierde la esperanza, o eso al menos es lo que dicen, pues igual vuelven a negociar y esta vez sí que habrá acuerdo sobre la marcha.