Por segundo año consecutivo, los mandamases marineros han optado por presentar el programa de las fiestas de Las Nieves en la capital grancanaria, ya que por lo visto, a las autoridades cabildicias les cuesta trasladarse a la villa. Gáldar presenta su programa en el municipio y en Guía exáctamente igual, pero en la villa marinera prefieren presentar el programa fuera, como si las fiestas de Las Nieves no tuvieran entidad suficiente para que sean otros los que se trasladen al municipio. Si no se hacen valer, después que no se quejen.