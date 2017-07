Textualmente les trasladamos la denuncia que un lector aldeano nos hace llegar con una situación que sin duda, afecta a muchos ciudadanos : “Buenas tardes, me pongo en contacto con ustedes para contarles un caso que desafortunadamente creo es más común de lo que debería ser. Se trata de lo que le sucede a mi madre. Fue intervenida de rodilla en una clínica concertada en Las Palmas de Gran Canaria. Después de un mes de la operación comenzó la rehabilitación, finalizadas las sesiones aprobadas el médico decidió que no había quedado bien y que debía continuar la rehabilitación por lo que la derivó al centro de de especialidades de Gáldar. Allí la volvieron a derivar nuevamente a un centro concertado , esta vez en esta última ciudad. El problema viene ahora, ya que se le deniega el transporte para acudir a la rehabilitación. Por lo que mi madre tiene que hacer 50 km de distancia de La Aldea a Gáldar en guagua. A esto se le suma que mi madre no camina bien debido a su patología, y debe caminar de su casa hasta la parada de guagua y una vez en Gáldar de la parada al centro de rehabilitación, y esto también de vuelta su casa. Hemos llamado varias veces a la mesa de trasporte que gestiona el servicio de transporte sanitario y nos han denegado tal servicio. Entiendo que en este caso no miran a la persona sino los expedientes, no atienden a su situación bio psicosocial. Mi madre tiene 77 años, ha trabajado desde los 10 años hasta los 65 en la agricultura, y ahora debe hacer toda esta peripecia y además costeársela”. Sobran los comentarios.